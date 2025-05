Maracanã encara o Internacional em confronto decisivo pela Copa do Brasil

Lance do jogo Internacional x Maracanã, no Beira-Rio, pela Copa do Brasil 2025 / Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

Em busca da sonhada e inédita classificação às oitavas de final da Copa do Brasil, o Maracanã reencontra o Internacional no jogo de volta da terceira fase da competição. Após ter vendido o mando de campo por R$ 300 mil, o Bicolor Metropolitano enfrenta o Colorado no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC), às 19 horas desta quinta-feira, 22. A partida será transmitida no sportv e no Premiere.

Vivendo uma campanha histórica em sua primeira participação no mata-mata nacional, o Maracanã tem pela frente seu maior desafio até aqui. Depois de eliminar Ferroviário e Ceilândia nas fases anteriores — ambos nos pênaltis —, o time da Região Metropolitana de Fortaleza precisa reverter a derrota por 1 a 0 sofrida no jogo de ida, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Na ocasião, o Bicolor conseguiu conter a pressão colorada durante boa parte do confronto, com destaque para as defesas de Rayr Miller — com direito a defesa de pênalti —, mas acabou sofrendo o gol nos acréscimos. Agora, novamente longe de casa, a equipe tenta buscar a classificação para as oitavas de final. Para isso, o Maracanã conta com o momento de instabilidade vivido pelo adversário gaúcho. Nos últimos cinco jogos, a equipe comandada por Roger Machado acumula três derrotas, um empate e somente uma vitória.

O Alviceleste, porém, também não vive o melhor momento na temporada: é o sexto colocado do Grupo A2 da Série D, com cinco pontos em cinco jogos — dois reveses, duas igualdades e apenas um triunfo. Na rodada passada, no domingo, 18, foi derrotado por 3 a 2 pelo Parnahyba-PI. Ao Esportes O POVO, o técnico Júnior Cearense revelou que aposta no bom momento do Maracanã e no fator emocional do elenco. O treinador reconheceu o peso do confronto diante do Inter, mas reforçou a confiança no trabalho do grupo. “A gente sabe que vai enfrentar uma grande equipe, mas é uma equipe que deu uma baixa no rendimento dentro de campo e nós temos que aproveitar isso. Temos motivação na Copa do Brasil por tudo que temos vivido e pelos bons jogos que temos feito”, avaliou o técnico.