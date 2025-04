Goleiro do Maracanã desabafa sobre favoritismo dado ao Inter: "A gente se sente humilhado"

“Nossa preparação é muito bem feita com o nosso preparador de goleiros, e buscamos estudar os batedores com nossa análise de desempenho, e o resultado está visível nos jogos, nas decisões de pênaltis. Tenho ajudado muito a minha equipe e espero continuar ajudando”, disse Rayr.

Em duelo válido pela Copa do Brasil, o Maracanã visitou o Internacional no Beira-Rio, na noite dessa terça-feira, 29. Apesar de ter saído com um revés de 1 a 0 no placar , o Bicolor Metropolitano disputou uma partida equilibrada contra o Colorado. O principal destaque da equipe cearense foi o goleiro Rayr Miller, que defendeu um pênalti e fez defesas cruciais ao longo do confronto. Após o duelo, o arqueiro desabafou sobre o favoritismo dado ao time gaúcho antes da partida.

“Sobre esse resultado, acho que surpreendemos muita gente. Vou até desabafar aqui: quando as pessoas abrem a boca na TV para falar que vai ser seis (gols), sete ou que não precisa nem ter jogo, eu acho que é uma falta de respeito com nós que somos profissionais. Acima de tudo tem que haver o respeito, e não tem por parte de muitos comentaristas. Eu fico chateado, assim como toda a nossa equipe. A gente, como homem e trabalhador, se sente até um pouco humilhado”, comentou o goleiro do Maracanã.

As equipes se enfrentam novamente dia 22 de maio, às 19 horas, quando realizam o confronto de volta no Estádio Presidente Vargas, na Capital. A respeito do duelo, Rayr se mostrou confiante no desempenho do Bicolor: “A gente volta vivo para o Ceará para tentar surpreender mais uma vez o Brasil. Fizemos história. É um clube estreante na Copa do Brasil e já passou por duas fases”.