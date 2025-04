Pela Série D, Iguatu vence fora de casa e Maracanã busca empate heroico no Tocantins

Iguatu venceu o Sampaio Corrêa por 1 a 0, neste sábado, 19, no Estádio Morenão, enquanto o Maracanã arrancou um empate em 2 a 2 com o Tocantinópolis, fora de casa, após estar perdendo por dois gols de diferença

No Maranhão, o Iguatu mostrou consistência defensiva e aproveitamento ofensivo logo nos minutos iniciais. O gol da vitória foi marcado por Otacílio Marcos, aos três minutos do primeiro tempo, em uma cabeçada certeira após cruzamento de Araçoiaba. O resultado garantiu ao time cearense a liderança provisória do Grupo A2, com três pontos. O Sampaio Corrêa, por sua vez, termina a rodada na lanterna, ainda sem pontuar.

Os representantes cearenses começaram com o pé direito na Série D do Campeonato Brasileiro. Em sua estreia pelo Grupo A2 da competição, o Iguatu venceu o Sampaio Corrêa por 1 a 0, neste sábado, 19, no Estádio Morenão, enquanto o Maracanã arrancou um empate em 2 a 2 com o Tocantinópolis, fora de casa, após estar perdendo por dois gols de diferença.

Já o Maracanã teve um início de jogo complicado no estádio Ribeirão, em Tocantinópolis (TO). O Tocantinópolis Esporte Clube abriu 2 a 0 com gols de Hitalo e Cassimiro ainda na primeira etapa, mas o time cearense não se entregou. A reação começou no segundo tempo, com Ailton diminuindo o placar e, nos minutos finais, Matheus converteu cobrança de pênalti para decretar o empate e garantir um ponto importante fora de casa.

Apesar de o adversário ter tido mais posse de bola (52%) e criado mais oportunidades de ataque (46 contra 35), o Maracanã soube aproveitar os erros do time da casa e demonstrou poder de reação, um fator essencial para quem busca avançar de fase na Série D.

A equipe do Centro-Sul do Ceará volta a campo no próximo sábado, 26, às 19h30min, quando enfrenta o Imperatriz, no estádio Frei Epifânio. No mesmo dia, o Maracanã joga como mandante e recebe o Maranhão, em busca da primeira vitória no torneio.