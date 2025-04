Elenco do Maracanã cruza rio de barco para estrear na Série D: "Futebol e suas vivências"

O elenco do Maracanã-CE passou por uma situação inusitada durante a viagem para a estreia na Série D do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, 19, os jogadores precisaram cruzar um rio de barco para chegar a Tocantinópolis, no Tocantins, onde enfrentam o time da casa.

A travessia foi registrada nos stories do clube, que informou que, após dois dias de viagem, a equipe finalmente chegou ao destino. Para isso, no entanto, foi necessário utilizar um barco para encurtar o trajeto até Tocantinópolis, já que um rio separa o município de Porto Franco, no Maranhão, do município tocantinense.