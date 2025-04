Trio cearense conhece adversários na terceira fase da Copa do Brasil nesta quarta, 9

Em meio ao momento conturbado dentro e fora de campo, o Fortaleza fará sua estreia na competição diretamente na terceira fase — por ser o atual campeão da Copa do Nordeste —, com o arrecadado mínimo de R$ 2,3 milhões.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) irá sortear, na tarde desta quarta-feira, 9, às 15 horas, os decisivos confrontos da terceira fase da Copa do Brasil. Com transmissão da CBF TV, o momento definirá os adversários de Fortaleza , Ceará e Maracanã, que são os representantes cearenses na atual etapa da competição.

Quanto ao adversário, por estar no pote 1, o Leão terá a possibilidade de jogar contra os times que disputaram as duas primeiras fases, o que pode ser encarado como uma facilidade para alguns, mas há a possibilidade de o Tricolor encarar uma pedreira: justamente o principal rival, o Ceará.

O Vovô, no pote 2, chega à terceira fase da Copa do Brasil com um arrecadado de R$ 5,7 milhões. O valor foi acumulado graças às vitórias diante do Sergipe, por 2 a 0, na primeira fase, e contra o Confiança, nos pênaltis, na segunda etapa do mata-mata nacional. Apesar das emoções já vividas no torneio, o Ceará chega com um pouco mais de calma.

O time comandado por Léo Condé vive um bom momento, ocupando a terceira colocação da tabela Série A, e demonstrando ter um ataque promissor, que balançou as redes nos últimos 17 jogos, entre a própria Copa do Brasil, Brasileirão, Campeonato Cearense e Copa do Nordeste. Esses bons números têm criado uma sinergia positiva entre torcida e elenco, que pode ser fundamental no mata-mata do torneio nacional.