Grupos da Série D do Brasileirão de 2025 são definidos; confira

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou nesta quinta-feira (27) todas as informações sobre a Série D do Campeonato Brasileiro em 2025. No total, serão oito times divididos em oito grupos diferentes (do A-1 ao A-8), então totalizando 64 equipes participantes.

Aliás, a competição nacional tem previsão para iniciar no dia 13 de abril. Além disso, a final, que acontecerá em jogos de ida e volta, tem as datas-base de 21 e 28 de setembro, respectivamente.