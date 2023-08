Ídolo do Ceará, Magno Alves perde mais de R$ 25 milhões em golpe de criptomoedas

Repórter do caderno de Esportes

Ex-atleta investiu mais de R$ 32 milhões na empresa Braiscompany, cujo dono reconheceu em nota em março de 2023 que não teria como arcar com pagamento de investidores e sócios

Ex-jogador e ídolo do Ceará, Magno Alves foi vítima de um golpe envolvendo investimento em criptomoedas, da empresa Braiscompany, e perdeu um montante de R$ 25 milhões. A informação foi dada inicialmente pelo blog Maurílio Júnior e confirmada pelo Esportes O POVO.

De acordo com a ação judicial, o ex-atleta teria iniciado o investimento na Braiscompany em março de 2021. Até janeiro de 2023, Magno Alves teria injetado na empresa mais de R$ 32 milhões, com a promessa de um retorno mensal entre 10 e 12%.

Com base nos dados da corretora Binance, ele teria recebido apenas R$ 5,1 milhões em retorno. A partir de dezembro de 2022, entretanto, o repasse passou a não ser dado de acordo com o processo, de modo que o ex-jogador tentou romper meses depois com a empresa e reaver os valores investidos, mas não recebeu qualquer retorno.