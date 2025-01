Jogador do Floresta chama atenção em lance da Copinha

Apesar da derrota do Floresta para o Botafogo, pela segunda rodada da fase de grupos da Copinha, um lance chamou atenção no confronto. Marcos Vinicius, atacante do Lobo da Vila, viralizou nas redes sociais ao protagonizar um drible para se livrar da roubada de bola do adversário. O jovem de apenas 20 anos é uma das joias da base do Verdão.

Mesmo sendo atacante de ofício, durante a partida contra o Glorioso, o jogador estava atuando como lateral. Com passagem pela base do Ferroviário, Marcos Vinicius está atuando há dois anos no Verdão da Vila. Com a camisa do Floresta o jogador já anotou oito gols e nove assistências.