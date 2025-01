Floresta é derrotado pelo Botafogo por 1 a 0 e está eliminado da Copinha 2025

Após a derrota diante do Votuporanguense , na rodada de estreia, o Floresta entrou em campo precisando garantir a vitória contra o invicto Alvinegro Carioca. As chances do Verdão, porém, foram minadas logo aos nove minutos de jogo, quando o Botafogo abriu o placar com gol de Weliton.

Ao longo da partida, especialmente no fim do primeiro tempo, o Lobo da Vila Manoel Sátiro criou excelentes chances de igualar o placar, mas parou nas excelentes defesas de Luiz Fabiano, goleiro alvinegro.

Até o apito final da primeira etapa, o Floresta foi responsável pelas melhores chances do jogo, que vieram pelos pés de Rikelme. Entretanto, no retorno para o 45 minutos decisivos, o time cearense não conseguiu manter o ímpeto ofensivo diante do adversário e adotou uma postura recuada, esfriando o jogo e carimbando a eliminação no certame.

Primeiro time cearense a ser eliminado da Copinha 2025, o Floresta retorna a campo já nesta quarta-feira, 8, às 16h45min, para enfrentar o Fast Clube-AM. A partida será transmitida no canal do YouTube do Paulistão.

Ainda na noite desta segunda-feira, 6, Ferrroviário e Tirol disputam a segunda rodada da Copinha.