Maracanã elimina o ABC-RN e se classifica para a segunda fase da Pré-Copa do Nordeste

O Bicolor Metropolitano converteu todas as penalidades após o empate com o placar zerado e agora enfrenta o CSA-AL em busca de chegar à fase de grupos

Nas penalidades, a pontaria do Azulão estava afiada. Foram cinco cobranças para o Maracanã, que converteu todas e viu o goleiro Rayr defender o pênalti de Robinho. O arqueiro também foi importante no tempo regulamentar.

Com destaque para o goleiro Rayr, o Maracanã eliminou o ABC-RN na noite deste sábado, 4, no Frasqueirão, em Natal, e conquistou a vaga para a segunda fase da Pré-Copa do Nordeste. A classificação heroica do Bicolor Metropolitano veio após conseguir segurar o empate em 0 a 0 no tempo regulamentar e garantir o triunfo na disputa por pênaltis.

Agora, o time cearense precisa de apenas uma vitória para chegar à fase de grupos do Nordestão. Para isso, enfrentará o CSA, fora de casa, no dia 8 de janeiro (data base), enfrentando as mesmas circunstâncias: jogo único, eliminatório e com pênaltis em caso de empate.

Dupla cearense supera dupla potiguar

Além do Maracanã, o Ferroviário também superou uma equipe potiguar e avançou. Sob o comando do português Tiago Zorro, o Tubarão da Barra empatou em 0 a 0 com a bola rolando, diante do Santa Cruz-RN, na noite deste sábado, 4, no estádio Presidente Vargas, e deixou a desejar na atuação, em especial no primeiro tempo, mas garantiu suavaga na segunda fase da Pré-Copa do Nordeste nas penalidades, ganhando por 7 a 6.

A classificação coral foi marcada por umduelomovimentado, mas sem gols com a bola rolando. Em campo,o Ferroviárionão confirmouofavoritismoe deixou claro que o entrosamento precisa ser trabalhado, mas conseguiu abrir a temporada de 2025 com o pé direito nos pênaltis.O goleiro Sivaldo foi crucial no tempo regulamentar e nos pênaltis, defendendouma dascobranças adversárias. O time potiguar ainda acertou uma penalidade na trave.