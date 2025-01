Ferroviário e Tirol estreiam na Copinha contra Athletico-PR e Santos nesta sexta-feira

A Copa São Paulo de Futebol Júnior já começou para os times cearenses. Após a estreia do Floresta, agora é a vez de Ferroviário e Tirol jogarem as primeiras partidas. Para começar em alta, as equipes cerenses vão enfrentar, nesta sexta-feira, 3, adversários duros e com histórico de formação de jogadores.

Além do Athletico-PR, o escrete coral tem Audax e Mazagão-AP como adversários no grupo 17 do torneio. Por sua vez, o Tirol terá Ferroviária-SP e Jaciobá-AL pela frente no grupo 7 após enfrentar o Santos.

Como destaque, o Tirol tem peças ofensivas importantes para tentar surpreender o clube paulista. O quarteto de ataque da Coruja conta com Paulinho, Iago Honorato – artilheiro do time –, Biel e Artur Frutuoso. Desses, o útimo é tido como uma peça para ficar de olho pelo estilo de camisa 10 clássico. Biel já possui experiência no time profissional e balançou as redes na Copa Fares Lopes.

No Ferroviário, o destaque é dividido entre o goleiro Gabriel, com fama de pegador de pênaltis, e o ataque com Thiago Pulga – irmão de Erick Pulga – e Dioti, autor do gol da classificação do Tubarão para a competição. Gabriel pegou pênaltis em duas finais de Copa Seromo contra o Ceará quando estava no sub-17.

O Ferroviário pretende se tornar um clube formador nos próximos anos. Próximo de fechar a venda de sua Sociedade Anônima do Futebol (SAF), que será aberta no mesmo dia de sua estreia na Copinha, a proposta recebida do Ferroviário passaria as categorias sub-20 e sub-17 para a SAF.