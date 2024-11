Final do Cearense Feminino será definida nesta quarta-feira, 20; veja jogos das semis

Taça do Campeonato Cearense Feminino de 2023 Crédito: Lucas Emanuel / FCF

Os finalistas do Campeonato Cearense Feminino 2024 serão definidos na tarde desta quarta-feira, 20. Fortaleza x Crato e R4 x Ceará protagonizarão os jogos de volta das semifinais do certame em Maracanaú, região metropolitana da Capital, e Barbalha, no Cariri, respectivamente. Na partida de ida, o Tricolor do Pici goleou o Azulão por 13 a 0 com direito a gol olímpico de Pissaia. Com isso, conquistou uma larga vantagem frente ao adversário e dificilmente não irá disputar a grande decisão da competição estadual. O duelo de volta ocorre às 15 horas, no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú.

Já a equipe alvinegra também abriu vantagem no primeiro jogo: vitória por 2 a 0 diante do R4 — clube do ex-jogador Ronaldo Angelim — no estádio Franzé Morais, em Itaitinga. Portanto, pode perder por um gol de diferença na partida da volta e mesmo assim se classificará para a final. Assim como a outra semifinal, o embate decisivo acontecerá às 15 horas. O local do jogo é o estádio Inaldão, em Barbalha.