Após show no Castelão, Sesporte garante aptidão do gramado para Ceará x América-MG

No fim de semana passado, o Gigante da Boa Vista r ecebeu um show da turnê de Maria Bethânia e Caetano Veloso . Para sediar o evento, foi montada uma megaestrutura no gramado da Arena.

A Secretaria do Esporte do Estado (Sesporte) informou na manhã desta segunda-feira, 18, que o gramado da Arena Castelão já está apto para receber o duelo entre Ceará e América-MG , que acontece nesta noite, às 21h45min, pela 37ª rodada da Série B do Campeonato.

Entretanto, após o show, começaram a circular nas redes sociais fotos e vídeos do gramado do Castelão apresentando diversas falhas e buracos. O estado do equipamento foi alvo de críticas e preocupação por parte de alguns torcedores.

Porém, conforme assegurado pela Sesporte, o gramado já está em plenas condições de uso para a partida de logo mais. O processo de restauração do Castelão começou logo após o fim do show. Após realizada a desmontagem da estrutura, o gramado passou por por corte, limpeza e demais procedimentos de recuperação, segundo nota.

Procurado pelo Esportes O POVO, o Ceará apontou que "acompanha a desmontagem da estrutura do show do sábado desde as primeiras horas do domingo", tendo feito vistoria no gramado desde então. "Os pontos mais sensíveis do campo já foram reparados. Como prometido pela Sesporte, esperamos um gramado em perfeitas condições para a realização do jogo de logo mais", acrescenta a nota.

Confira a nota da Sesporte na íntegra:

A Secretaria do Esporte (Sesporte) informa que a Arena Castelão está totalmente preparada para receber a partida entre Ceará e América-MG, nesta segunda-feira (18), às 21h45. Toda a estrutura do show Caetano e Bethânia, realizado no fim de semana, foi removida e o estádio está disponível para o jogo. O gramado passou por corte, limpeza, foliar, rolagem, pintura de linhas, instalação das traves e redes.