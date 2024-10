Esporte em Fortaleza: quais as principais propostas dos candidatos a prefeito?

O esporte desempenha um papel fundamental no bem-estar social, sendo também um dos principais impulsionadores da economia. Ao movimentar setores como hotelaria, entretenimento e serviços, a prática esportiva contribui com quase 1% do PIB do Brasil, segundo estimativa da CBF. Em Fortaleza, eventos esportivos, especialmente aqueles ligados aos clubes Ceará e Fortaleza, geram receita para o Município durante grande parte do ano.

Evandro : O nosso programa pretende fazer uma ampliação ainda maior das areninhas e criar um espaço útil no entorno delas, com pistas de skates e outros equipamentos. Sobre a segurança, teremos um forte programa de prevenção para fortalecer a Guarda Municipal e, a partir disso, criar um pelotão de patrulhamento. Esse patrulhamento será feito em praças, areninhas, postos de saúde, escolas e paradas de ônibus. Então, as areninhas terão sim um patrulhamento por parte da Guarda Municipal na nossa gestão.

Evandro : Quando eu falo em integrar as políticas de esporte da Prefeitura às políticas esportivas dos Governos Estadual e Federal é sobre propostas como ampliação do Bolsa Atleta. Não só o aumento de oferta, mas também de valores.

Evandro: Será responsabilidade do nosso governo a criação de um miniterminal no entorno da Arena Castelão. Todos os jogos de Fortaleza e Ceará, principalmente à noite, é um problema enorme para os torcedores quando acaba o jogo, porque não tem transporte coletivo. No último jogo do Fortaleza (contra o Atlético-MG), a partida terminou quase meia-noite, teve gente que chegou em casa quase duas horas da manhã, porque não tinha ônibus. Todo jogo é esse mesmo problema. Então criaremos um miniterminal com linhas especiais integradas com todos os demais terminais da cidade, para que os torcedores possam ter mais conforto e segurança ao voltar para suas residências.

André Fernandes (PL)

O POVO: Atualmente, Ceará e Fortaleza recebem juntos cerca de R$ 2,8 milhões de repasses do Município. Em seu possível mandato, esse valor sofrerá reajuste?

André: Nosso compromisso é garantir que esses investimentos no esporte sejam mantidos. O primeiro ponto é deixar claro que não vamos reduzir o valor dos repasses atuais. Queremos otimizar os recursos disponíveis para permitir também a expansão dos investimentos em outras áreas, como o futebol feminino, que precisa de mais apoio. Vamos sentar com os dirigentes dos clubes para entender suas necessidades e também buscar novas fontes de recursos, tanto públicos quanto privados, para garantir o crescimento sustentável do esporte em nossa cidade.