Fortaleza vence Ceará por 3 a 0 e conquista título do Cearense Feminino Sub-17

Jogadoras do Fortaleza comemoram gol marcado na final do Campeonato Cearense feminino sub-17 Crédito: João Moura / Fortaleza EC

Em Clássico-Rainha disputado no Estádio Presidente Vargas (PV), neste domingo, 13, o Fortaleza venceu o Ceará por 3 a 0 e conquistou o título do Campeonato Cearense feminino sub-17. As Leoas já haviam vencido na ida, na última terça-feira, 8, por 1 a 0 e confirmaram a vantagem. O placar tricolor foi construído ainda no primeiro tempo, com Tainá, balançando as redes em duas oportunidades e Ravenna. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Esta foi apenas a segunda edição do torneio feminino da base. O Alvinegro de Porangabuçu conquistou em 2023 e buscava o bicampeonato. O Fortaleza, portanto, leva a taça pela primeira vez.

O embate no PV contou com a presença das duas torcidas, tendo sido disponibilizado 800 ingressos para cada lado, sendo necessário apenas 1kg de alimento para adentar na praça esportiva do Benfica. Quando a bola rolou, o time comandado pelo técnico Igor Cearense tratou de mostrar seu favoritismo. Com menos de três minutos, Taína tirou o zero do placar e ampliou a vantagem leonina. Tainá, atacante do Fortaleza Crédito: João Moura / Fortaleza EC