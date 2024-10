Ceará e Fortaleza definem título do Cearense Feminino Sub-17 no PV

A nova equipe campeã do Cearense Feminino Sub-17 será definida neste domingo, 13. Às 16 horas, o Fortaleza receberá o Ceará no estádio Presidente Vargas. Defendendo a vitória no jogo de ida por 1 a 0, o Tricolor do Pici vai em busca de confirmar o título que cujo troféu irá homenagear Gerlania Silveira, coordenadora de Registro e Transferência da Federação Cearense de Futebol (FCF).

A partida contará com presença de público, com 800 ingressos liberados para cada uma das torcidas. Os interessados acompanhar o embate devem comparecer ao estádio com 1 kg de alimento não perecível, que será trocado na hora por um ingresso.



Com a vantagem construída pelo placar mínimo anotado no jogo de ida, as Leoas podem até empatar que confirmam o título, enquanto as Alvinegras, que buscam o bicampeonato, precisam de uma vitória por um para levar o jogo para as penalidades.