FCF divulga tabela básica do Campeonato Cearense Feminino

Competição irá se iniciar no dia 26 de outubro, com final projetada para o dia 23 de novembro

A Federação Cearense de Futebol (FCF) divulgou na última terça-feira, 8, a tabela básica e o regulamento do Campeonato Cearense Feminino de 2024. O torneio terá o formato da edição anterior, com a primeira fase disputada por dois grupos formados por três times cada e tem previsão de início para o dia 26 de outubro, com a final sendo disputada em jogo único no dia 23 de novembro.

O Grupo A é formado por Ceará, Fortaleza e The Blessed, enquanto o Grupo B é de times do Cariri: Juasal, R4 e Crato. Na primeira fase, as equipes se enfrentam em seis rodadas, com jogos de ida e volta. Se classificam para as semifinais os dois melhores de cada grupo, que irão se enfrentar em jogos de ida e volta nos dias 16 e 20 de novembro. A final, em jogo único, está datada para ocorrer no dia 23 de novembro.

