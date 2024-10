FCF divulga datas de finais do Cearense Sub-17 Feminino entre Ceará e Fortaleza

Clássicos-Rainha irão ocorrer na próxima semana. Ambas as partidas serão realizadas no estádio Presidente Vargas, às 16 horas

A Federação Cearense de Futebol (FCF) divulgou nesta quarta-feira, 2, o calendário das finais do Campeonato Cearense Sub-17 Feminino disputado entre Ceará e Fortaleza. Ambos os jogos irão ocorrer na próxima semana, entre os dias 8 e 13, no estádio Presidente Vargas.

O primeiro embate, com mando de campo das Alvinegras, irá ocorrer na próxima terça-feira, 8, às 16 horas. O segundo duelo, com mando das Leoas, será disputado no domingo, 13, também às 16 horas. Uma reunião técnica que será realizada nesta sexta-feira, 4, irá definir se será permitida a presença de torcida.

As Leoas possuem a vantagem do mando de campo no segundo jogo pela campanha feita no torneio. Em seis jogos, foram somadas cinco vitórias e um empate, com 49 gols feitos e três tomados. Já as Alvinegras chegam na decisão com quatro vitórias, um empate e uma derrota no torneio, com 27 gols marcados e 8 vazados.