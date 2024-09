Elmano reconhece custo elevado para times do Cariri jogarem no Romeirão e promete subsídio

Em entrevista exclusiva para a Rádio O POVO CBN Cariri, nesta sexta-feira, 27, o governador do Ceará, Elmano Freitas (PT), comentou sobre as dificuldades dos clubes de futebol da região que engloba Crato, Juazeiro e Barbalha de utilizarem a Arena Romeirão. O petista prometeu subsídio aos times para diminuir o custo por jogo na praça esportiva, que é por volta de R$ 5 mil reais.



“Os clubes aqui do Cariri têm razão. A minha determinação para o secretário de esportes, é que ele reúna com a direção do Romeirão para que possamos fazer o subsídio. Na minha opinião, não tem sentido uma obra tão importante, o Romeirão novo, com a qualidade que temos, e os times do Cariri não poderem utilizar pelo custo que é no dia do jogo. Meu compromisso com os times é que vamos subsidiar para que eles possam utilizar o Romeirão sem o custo que tem hoje”, comentou.



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A ideia é trazer clubes como Icasa, Guarani de Juazeiro, Barbalha e Crato para jogos na Arena Romeirão, espaço que tem sido pouco utilizado pelas equipes diante da inviabilidade financeira. Em paralelo, Elmano Freitas ressaltou a necessidade de utilizar o estádio para outras atividades além do futebol, como eventos e atividades culturais – algo que movimenta a receita do equipamento.