Floresta empata com a Aparecidense e segue no meio da tabela da Série C

O Floresta ficou no empate em 1 a 1 com a Aparecidense na noite desta segunda-feira, 29, pela Série C. No Estádio Aníbal Toledo, os times duelaram pela 15ª rodada da competição nacional. O gol alviverde foi assinalado por Marcelo, enquanto Du Fernandes marcou para os goianos.



Com o resultado, o Lobo chega aos 17 pontos somados e sobe para a 12ª colocação na tabela. Além disso, a equipe também alcançou cinco jogos de invencibilidade. O próximo compromisso do Verdão será diante do Londrina, no domingo, 4, às 16h30min (de Brasília), fora de casa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Aparecidense 1x1 Floresta: o jogo

Mesmo atuando fora dos seus domínios, foi o Verdão da Vila Manoel Sátiro quem tomou as rédeas do jogo nos minutos iniciais. Com agressividade, o time cearense conseguiu seu gol logo aos 4 minutos. Após bola rebatida na área, Marcelo dominou, puxou pra esquerda e finalizou para estufar as redes.