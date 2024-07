Floresta recebe vistoria para obtenção do certificado de clube formador da CBF

Lobo da Vila entrou no radar para ganhar a certificação pelo destaque que tem tido principalmente com a base nos últimos anos

A Federação Cearense de Futebol (FCF) esteve realizando uma vistoria no Centro de Treinamento do Floresta, no bairro Vila Manoel Sátiro, na última quarta-feira, 3, com o objetivo de fiscalizar as condições do local e do clube para o recebimento do certame de Clube Formador da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Na oportunidade, o diretor administrativo da FCF foi acompanhado pelo executivo de futebol do clube, Fred Gomes e pelo diretor de patrimônio do Lobo da Vila, Ítalo Daniel.

O Floresta entrou no radar para ganhar a certificação pelo destaque que tem tido principalmente com a base nos últimos anos. O time apresentou boas campanhas na Copa São Paulo de Futebol Júnior, maior competição de base do país, e também no Campeonato Cearense.