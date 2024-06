"O Ferroviário está sendo prejudicado", diz Kobayashi sobre calendário da Série C

O técnico do Ferroviário, Paulinho Kobayashi, lamentou mais uma derrota sofrida pelo Ferroviário na Série C do Campeonato Brasileiro. Nesse sábado, 29, o Ferroviário perdeu para o Remo por 2 a 1 em duelo válido pela 11ª rodada da competição nacional. Para o treinador, um dos motivos do mal desempenho é que a equipe coral estaria sendo prejudicada..

Conforme explicou após a partida, Kobayashi mencionou a questão do desgaste como um dos principais fatores que influenciaram no resultado do jogo. Na quarta-feira, 26, a equipe coral havia enfrentado e empatado em 0 a 0 com a Ferroviária no estádio Presidente Vargas. No dia seguinte, já precisou se reapresentar e na sexta viajou para Belém.

Praticamente sem descanso e tempo para fazer treinamentos, o Tubarão já entrou em campo diante do Remo. “Não fizemos um primeiro tempo muito bom, mas no segundo tempo nós já encaixamos e isso deu uma melhorada. Nas trocas, os jogadores também procuraram fazer aquilo que nós pedimos e tivemos chances de empatar o jogo”, comenta.