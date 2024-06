Série D: Iguatu vence e retorna à vice-liderança; confira situação dos times cearenses após a 10ª rodada

A décima rodada da Série D do Campeonato Brasileiro se encerrou nessa quinta-feira, 27, com três partidas, dentre elas o confronto entre os cearenses Iguatu e Maracanã. Ocorrido no estádio Morenão, o duelo finalizou com vitória de 2 a 0 do Iguatu sobre o time metropolitano. Com o placar, o Azulão do Centro-Sul chega aos 18 pontos, 6 a menos que o líder Treze, e retorna à vice-liderança do grupo A3.

A 4 rodadas do fim da primeira fase, o Iguatu faz a melhor campanha entre os times do Estado e já está praticamente garantido na segunda fase do certame. Até o momento, o time de Flávio Araújo contabiliza cinco vitórias, três empates e duas derrotas.

O Atlético-CE, por sua vez, garantiu a terceira colocação do grupo ao empatar em 1 a 1 com o Treze fora de casa. A Águia da Precabura entrou no G-4 da chave na oitava rodada e segue protagonizando uma boa campanha em busca da classificação. O retrospecto da equipe nesta fase de grupos é de cinco vitórias, um empate e quatro derrotas.