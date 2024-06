Lateral do Ferroviário, Igor Dutra ressalta importância do jogo contra a Ferroviária: "divisor de águas"

Próxima adversária do Tubarão pela Série C, equipe da Ferroviária segue invicta no campeonato

Lateral direito do Ferroviário, o jogador Igor Dutra falou em entrevista coletiva com a imprensa sobre o próximo desafio do Tubarão da Barra. Após vencer o São José por 3 a 2 na última quarta-feira, 19, o clube coral receberá a Ferroviária no Presidente Vargas nesta quarta-feira, 26. O confronto encerrará a 10ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

Questionado sobre o nível de dificuldade da partida, o defensor coral ressaltou a importância do duelo para a permanência do Ferroviário na disputa pela classificação para a próxima fase. “A Ferroviária é uma equipe muito qualificada. Sem dúvidas esse jogo vai ser um divisor de águas pra gente voltar a pensar no G-8 e brigar pela classificação”, declarou Igor Dutra.

Ao vencer o São José, o Tubarão da Barra garantiu a 11ª posição na tabela, com 10 pontos somados. Caso consiga os três pontos diante da Locomotiva, o time de Paulinho Kobayashi poderá se estabelecer no G-8, dependendo dos demais resultados da rodada.