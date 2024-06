Ferroviário encara líder Botafogo-PB fora de casa

O adversário da vez é o Botafogo-PB, líder do certame com 16 pontos. A partida acontecerá no estádio Almeidão-PB e terá início às 16 horas. O jogo terá transmissão no Nosso Futebol e na Zapping TV.

Buscando manter-se na primeira posição, o time paraibano conta com o fato de nunca ter sido derrotado pelo Ferrão em seus domínios. Em quatro jogos com o mando de campo do time Alvinegro, foram duas vitórias para o time da casa e dois empates. Além disso, o clube tem uma das melhores defesas do campeonato, com apenas quatro gols concedidos.

O Ferroviário, entretanto, conta com um mudança tática relevante. Desde o retorno de Kobayashi, a equipe aderiu ao esquema com três zagueiros, deixando de ser a pior defesa do campeonato. O time fez ainda mudanças no meio de campo, como a utilização de Marcelinho e Mattheus Silva como alas. Após o jogo de domingo, contra o Londrina, o elenco coral tem se preparado para enfrentar o Botafogo-PB desde terça-feira.

Koba, entretanto, sem dar pistas, pode promover outras alterações na onzena inicial diante do Botafogo-PB. Sem desfalques para a partida, o clube tem apenas com o defensor Mattheus Silva pendurado.