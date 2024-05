Iguatu e Atlético-CE farão primeiro confronto cearense na Série D de 2024

Com objetivos diferentes, as equipes se enfrentam neste sábado, 11, às 16 horas, no estádio Morenão, em Iguatu

A Série D do Campeonato Brasileiro terá o primeiro confronto cearense em sua terceira rodada. O duelo, que será protagonizado por Iguatu e Atlético-CE, acontecerá neste sábado, 11, às 16 horas, no estádio Morenão, em Iguatu.

Com os três cearenses (Atlético-CE, Iguatu e Maracanã) figurando no grupo C da competição, as equipes vivem momentos distintos no certame. Enquanto o Iguatu buscará uma vitória para brigar pela liderança do grupo, o Atlético-CE almeja os três pontos para se livrar da lanterna.

Mandante do duelo alencarino, o Iguatu é o time responsável pela melhor campanha entre os cearenses na quarta divisão. Terceiro colocado do grupo, o Azulão soma quatro pontos após estrear com um empate sem gols diante do Sousa-PB e vencer o Santa Cruz de Natal por 2 a 0 na última sexta-feira, 3.