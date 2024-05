Campeão da Série D pelo Ferroviário, Kobayashi tem retorno encaminhado para o comando técnico

Faltando acertar poucos detalhes, o possível comandante para o restante da Série C terá uma última conversa com a diretoria para chegar a um acordo final nesta terça-feira, 7

Com a demissão do treinador Maurício Copertino após derrota por 5 a 0 para o São Bernardo na terceira rodada da Série C, o Ferroviário já tem conversas avançadas com seu provável novo comandante, que já não é tão novo assim na Barra do Ceará. Conforme apurou o Esportes O POVO, o Tubarão tem conversas muito avançadas para o retorno de Paulinho Kobayashi, treinador que levou o escrete coral ao título da Série D em 2023.

Faltando acertar poucos detalhes, o possível comandante para o restante da Série C terá uma última conversa com a diretoria para chegar a um acordo final nesta terça-feira, 7. A jornada vitoriosa do treinador quando estava no Ferrão foi marcada por 15 triunfos e nove empates na Série D, com um total de 43 gols marcados e apenas 12 sofridos. Com isso, foi campeão invicto.

Eleito melhor técnico do futebol cearense em 2023 na 51ª Edição da Noite das Personalidades Esportivas, organizada pelo jornalista Sérgio Ponte, Paulinho Kobayashi comentou em entrevista ao Esportes O POVO sobre a homenagem recebida e a campanha do Ferroviário.