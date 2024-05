Iguatu bate Santa Cruz-RN por 2 a 0 no Morenão pela Série D

Azulão balançou as redes com Thiaguinho Bahia e Otacílio Marcos na noite desta sexta-feira, 3, e agora soma quatro pontos no Grupo A3 da quarta divisão do Brasileirão

O Iguatu conquistou na noite desta sexta-feira, 3, a sua primeira vitória na Série D do Brasileirão 2024. O Azulão venceu o Santa Cruz-RN por 2 a 0 no estádio Morenão, em Iguatu, em partida válida pela segunda rodada do certame nacional. Os gols cearenses foram marcados no segundo tempo, por Thiaguinho Bahia e Otacílio Marcos.

Na primeira etapa, em um jogo balanceado, nenhuma das duas equipes conseguiu balançar as redes. No segundo tempo, no entanto, o grupo de Washington Luiz se sobresaiu. Aos 16 minutos, Thiaguinho Bahia balançou as redes abrindo o marcador e o placar foi complementado aos 44, com Otacílio Marcos.

Com os três pontos conquistados, o Iguatu chega a quatro pontos somados após duas rodadas e ocupa provisoriamente a liderança do Grupo A3 da Série D. A equipe voltará a campo no próximo sábado, 11, quando recebe o Atlético-CE no Morenão às 16 horas, pelo torneio nacional.