Ferroviário sai na frente, toma virada e busca empate por 2 a 2 com Aparecidense pela Série C

Gol da igualdade do Tubarão da Barra foi marcado por Léo Rafael após 20 segundos em campo. Partida foi realizada na noite desta segunda-feira, 29, no estádio Presidente Vargas

Em uma partida repleta de reviravoltas, o Ferroviário tentou, mas ficou apenas com um empate em 2 a 2 na noite desta segunda-feira, 29, no estádio Presidente Vargas, diante da Aparecidense.

O grupo coral iniciou a partida com uma vitória parcial, com gol marcado por Alisson, mas viu a equipe goiana virar o marcador com tentos de Genilson e Dudu. No segundo tempo, Léo Rafael foi responsável por colocar o time de Maurício Copertino em igualdade no marcador. Com um ponto somado, o elenco cearense ocupa a 12ª colocação na tabela da Série C após duas rodadas.

Apesar do resultado igualitário, o Tubarão da Barra iniciou a partida com um amplo domínio do embate e com a total posse da bola. A equipe comandada por Maurício Copertino apresentava, no entanto, dificuldade nas infiltrações dentro da grande área e nas finalizações graças a marcação do time goiano.