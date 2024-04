CBF detalha tabela da Série C; veja datas dos jogos de Ferroviário e Floresta

O Tubarão da Barra estreia fora de casa contra o Figueirense no dia 21 de abril, mesmo dia do jogo do Floresta contra o Botafogo-PB no Presidente Vargas

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada das oito primeiras rodadas da Série C do Campeonato Brasileiro. O futebol cearense terá dois representantes na edição desta temporada: o Ferroviário e o Floresta.

O Tubarão da Barra, atual campeão da Série D, estreia na competição no dia 21, um domingo, às 16h30min, contra o Figueirense fora de casa, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC). O Verdão da Vila Manoel Sátiro inicia o certame no mesmo dia, mas às 19 horas, no Presidente Vargas, em Fortaleza (CE).

O Ferroviário volta a campo no dia 29, uma segunda-feira, às 20 horas, desta vez no Presidente Vargas, contra a Aparecidense-GO. O Floresta, por outro lado, visita o Volta Redonda-RJ um dia antes, 28, um domingo, no estádio Raulino de Oliveira, às 19h30min.