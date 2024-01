FPF divulga data, horário e local dos jogos de Ceará e Fortaleza pela 2ª fase da Copinha

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou nesta quarta-feira, 10, a tabela detalhada da 2ª fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior (Copinha). Classificados com 100% de aproveitamento, Ceará e Fortaleza duelarão nesta sexta-feira, 12, contra São Paulo e Internacional, respectivamente.

O Fortaleza inicia a rodada eliminatória para os clubes cearenses. A partida diante do Internacional acontece às 15 horas (de Brasília). O confronto será disputado no Estádio Municipal Antônio Viana da Silva, em Assis, com transmissão da CazéTV no YouTube.

O Ceará, por sua vez, entra em campo às 21h30min (de Brasília) contra o São Paulo. A partida ocorrerá na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, após determinação da FPF, que alterou a sede do Alvinegro de Porangabuçu para o confronto decisivo. O duelo será transmitido pelo SporTV.