Floresta perde para o Atlético-MG na Copinha, mas segue vivo por classificação

Após estrear com vitória, o Floresta não conseguiu suportar a pressão do Atlético-MG e foi derrotado por 2 a 0 na Copa São Paulo de Futebol Júnior, em duelo válido pela segunda rodada do Grupo 18. Apesar do resultado negativo, o time cearense chega para o último jogo com condições favoráveis para conquistar a classificação — um empate contra o Timon-MA pode ser suficiente.

Isso porque o Floresta encara o lanterna do grupo, enquanto o Ska Brasil, que perdeu para o Verdão na rodada de abertura e é o concorrente pela vaga na fase mata-mata, joga contra o favorito Atlético-MG. Caso o Ska perca para o Galo, um empate do time cearense será suficiente para garantir a segunda colocação.

Floresta 0x2 Atlético-MG: o jogo

Diante do forte Atlético-MG, a postura do Floresta foi, naturalmente, mais voltada para a organização defensiva. Com linhas compactas, o Verdão se defendeu bem no recorte inicial da partida e tentou surpreender por meio das transições em velocidades.