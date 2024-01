Paulinho Kobayashi exalta temporada do Ferroviário: "Além do que imaginávamos"

Eleito melhor técnico do futebol cearense em 2023 na 51ª Edição da Noite das Personalidades Esportivas, organizada pelo jornalista Sérgio Ponte, Paulinho Kobayashi comentou em entrevista ao Esportes O POVO sobre a homenagem recebida e a campanha do Ferroviário.

"É uma honra grande. (...) Espero que 22024 seja tão bom quanto 2023. Acho que 2023 foi um ano perfeito e maravilhoso dentro do que planejamos para o clube. Conseguimos os objetivos e (estamos) surpresos por tantas coisas boas. A felicidade é enorme. Conseguimos ser campeão invicto. Foi além do que imaginávamos", destacou o treinador.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Kobayashi foi eleito com 11 dos 20 votos como o melhor técnico do ano. O comandante técnico do Tubarão desbancou Vojvoda, que recebeu nove votos e havia sido homenageado nos dois últimos anos. Do lado do Ferroviário, também está sendo homenageado Ciel, como melhor jogador do ano. O centroavante também recebeu 11 dos 20 votos da mesa julgadora. (Com Lucas Silva)