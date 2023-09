Ex-VP do Ferroviário, Jeff Peixoto lança romance que conta a história do clube

O lançamento do livro acontece no dia 5 de outubro (quinta-feira), às 19 horas (de Brasília), na área social do Ideal Clube

“Eu sempre ouvia as pessoas se referindo ao Ferroviário chamando-o de “Ferrim”, e desde que cheguei à diretoria do Ferroviário, em 2013, quis contribuir para a construção de um Ferroviário grande e forte… e essa coisa de “Ferrim” pra cá, “Ferrim” pra lá… me incomodava muito, pois eu não via aquilo como uma forma carinhosa de tratar o clube, mas sim como algo pejorativo. A ideia do livro, inicialmente, vem desse incômodo. Então criei um personagem, um torcedor apaixonado pelo Tubarão da Barra, que fora apelidado de “Ferrim”. O livro trata da vida desse personagem e sua trajetória diretamente ligada ao clube coral”, iniciou.

O lançamento do livro acontece no dia 5 de outubro (quinta-feira), às 19 horas (de Brasília), na área social do Ideal Clube, localizado na Av. Monsenhor Tabosa, 1381, no Meireles. Em contato com o Esportes O POVO , Jeff Peixoto explicou sobre a ideia da obra.

Ex-vice-presidente do Ferroviário Atlético Clube , o escritor Jeff Peixoto , membro Academia Fortalezense de Letras (AFL) e da Academia Cearense de Cinema (ACC), lança o livro-romance “Pode me chamar de Ferrão”, que narra a história do José Vládio de Sousa e Silva, o 'Ferrim', personagem fictício da obra.

“Desta maneira, eu vou contando a história do Ferroviário sem que haja uma ordem cronológica, iniciando a partir do maior insucesso do clube, o rebaixamento no campeonato cearense de 2014, passando pelos grandes momentos que marcam a história coral, até chegar ao triunfo da conquista do Campeonato Brasileiro de 2018. É bem mais do que uma história que envolve futebol, paixão, vitórias e derrotas, é um Romance, isto é, uma narrativa longa, escrita em prosa, que fala sobre a condição de se viver muitas vidas em uma única vida, sobre relacionamentos familiares, sobre amor, desilusão, rancor e, sobretudo, fala sobre reconciliação. Reconciliação entre pai e filho e sobre a eterna gangorra passional que marca a relação entre torcedor e clube de futebol… Este livro é uma constante metáfora que, sobretudo, fala sobre reconciliação… do torcedor com o seu clube de coração”, completou.

Jeff Peixoto é o autor do livro "Pode me chamar de Ferrão" Crédito: Reprodução

O escritor ainda comentou sobre a expectativa para o lançamento do livro e a escolha pelo Ideal Clube.

“O Ideal Clube é outra instituição pela qual sou apaixonado. Sou sócio-proprietário do clube e lá sempre fiz questão de realizar os lançamentos dos meus livros. É um clube que possui essa tradicional vocação literária, lugar de encontro dos Acadêmicos e intelectuais da cidade. Acho que unir esse universo com o universo do Ferroviário, de futebol e literatura, será algo incrível e memorável. A expectativa é que seja um sucesso, o ano do Ferroviário foi maravilhoso e a grande família coral certamente fará questão de compartilhar comigo mais esse grande momento”, pontuou.

O livro “Pode me chamar de Ferrão” será o quarto lançado por Jeff Peixoto. Anteriormente, o fortalezense havia publicado os livros “O Melhor Livro do Ano”, “Romance 96 Dias Embaixo da Cama” e “O Mal de Janine”. Para o escritor, a obra representa a complexidade pelo gênero escolhido e a paixão pelo Ferroviário Atlético Clube.

“O gênero que me propus a desenvolver na literatura foi o Romance, talvez um dos mais complexos, embora tenha algumas publicações em outros gêneros, como a crônica, a poesia e o conto. Contar uma história longa, sobretudo com essência de ficção, somada com elementos da realidade, até com algumas ideias aparentemente absurdas, e muito inventivas, é algo que me dá muito prazer. O livro PODE ME CHAMAR DE FERRÃO surge pela paixão equivalente que tenho por futebol e literatura; e a história do Ferroviário é uma das mais bonitas dentre tantos clubes do futebol brasileiro. Mas eu queria contá-la dentro do meu estilo, com diversas metáforas, com idas e vindas, com personagens marcantes e um final surpreendente. Acredito que na temática do futebol, poucos são os livros com essa proposta. Espero que os leitores gostem”, contou.