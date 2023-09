Ferroviário x Ferroviária ao vivo pela final do Brasileirão Série D 2023; siga transmissão

Com campanha invicta em 23 jogos, o Ferroviário recebe a Ferroviária-SP neste sábado, 16, às 16 horas, em busca do bicampeonato da Série D, em duelo decisivo no Estádio Presidente Vargas. Pelo jogo de ida, as equipes empataram em 0 a 0. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da rádio O POVO CBN.

Escalações de Ferroviário e Ferroviária

Ferroviário:

4-3-3: Igor Rayan; Wesley, Alisson, Éder Lima e Mattheus Silva; Lincoln, Cesar Sampaio e Tarcísio; Deizinho, Gabryel Martins e Ciel. Técnico: Paulinho Kobayashi.

Ferroviária:

4-3-3: Saulo; Lucas Rodrigues, Gustavo Medina, Ronaldo Alves e Pablo Gabriel; Vitor Ricardo, Antonio e Paulinho Santos; Pilar, Thomaz e Vitor Barreto. Técnico: Alexandre Lopes.

Como Ferroviário e Ferroviária chegam para o jogo

O comandante terá os desfalques de Douglas Dias, com lesão muscular grau dois na coxa; Deizinho, com incômodo no púbis; Maycon Lucas, que sofreu trauma no ombro esquerdo; e Mattheus Silva, com entorse no tornozelo, além de Roni Lobo, suspenso. Por outro lado, o treinador contará com o retorno do volante Lincoln após suspensão.



A Ferroviária, por sua vez, soma dez vitórias, nove empates e quatro derrotas no certame todo, tendo 26 gols anotados e 16 sofridos. No mata-mata, já superou Hercílio Luz-SC, Anápolis-GO, Sousa-PB e Athletic-MG.