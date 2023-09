Em jogo equilibrado, Ceará e Fortaleza empatam em 1 a 1 pelo Cearense Feminino Sub-17

Partida foi válida pela quarta rodada do certame estadual e ocorreu no estádio Raimundo de Oliveira

Ceará e Fortaleza protagonizaram na manhã deste sábado, 16, mais um Clássico-Rainha, dessa vez pela quarta rodada do Campeonato Cearense Feminino Sub-17. No estádio Raimundo de Oliveira, as equipes empataram em 1 a 1.

No primeiro tempo, as Alvinegras abriram o placar com Emily, aos sete minutos. A partida, bem equilibrada, finalizou com um gol das Leoas na segunda etapa, com uma cabeçada de Ravenna.

Com o ponto somado, o Vovô se classificou para a próxima fase do certame e segue na liderança da chave A, com sete pontos somados. As Leoas chegam a quatro pontos após três partidas.