Ferroviário x Caxias ao vivo pelo Brasileirão Série D 2023; siga transmissão

Ferroviário e Caxias se enfrentam hoje, 10, às 17h30min, no Estádio Presidente Vargas, em partida de volta das semifinais da Série D 2023. Siga transmissão ao vivo da rádio O POVO CBN

O Ferroviário almeja disputar a final da Série D 2023 e, para isso, terá que vencer o Caxias, dentro de casa, na tarde deste domingo, 10. A partida está marcada para iniciar às 17h30min, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE). Acompanhe a transmissão do jogo com narração da rádio O POVO CBN.



Ferroviário x Caxias ao vivo: ouça via Youtube

Ferroviário x Caxias ao vivo: ouça via Facebook