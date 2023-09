Caxias x Ferroviário ao vivo pelo Brasileirão Série D 2023; siga transmissão

A classificação para a final será decidida em duas partidas, com a volta marcada para domingo, 10, às 17h30min, no Presidente Vargas-CE

O Ferroviário entra em campo nesta quinta-feira, 7, às 15 horas, no estádio Centenário, em Caxias do Sul-RS, para enfrentar o Caxias pelo jogo de ida da semifinal da Série D. A classificação para a final será decidida em duas partidas, com a volta marcada para domingo, 10, às 17h30min, no Presidente Vargas-CE. Acompanhe abaixo a transmissão do jogo com narração da rádio O POVO CBN.

