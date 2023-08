Ceará vence Fortaleza de virada na abertura do Campeonato Cearense Sub-17

Ceará venceu o Fortaleza de virada por 2 a 1 no primeiro Clássico-Rainha do Campeonato Cearense Sub-17 2023. Crédito: Matheus Amorim/Ceará SC

O Ceará venceu de virada o Fortaleza no primeiro Clássico-Rainha Sub-17. Pela primeira rodada do Campeonato Cearense da categoria, Alvinegras e Leoas se enfrentaram neste sábado, 26, na Arena Romeirão. O Vovô saiu com o resultado favorável de 2 a 1, com os dois gols marcados por Laís Gomes. Tayná descontou para o time tricolor. As Leoas iniciaram a partida com o triunfo. Aos três minutos, após limpar a marcação, Tayná abriu o marcador. As alvinegras conseguiram igualar o placar ainda na primeira etapa, aos 40 minutos, após uma bela cobrança de falta de Laís Gomes. A camisa 11 voltou a marcar aos 8 minutos, deixando o Vovô com a vantagem. O time comandado por Felipe Soares volta a campo no próximo sábado, 2, quando enfrenta a Menina Olímpica no estádio Moraisão, às 15 horas. Por conta do número de times, o Fortaleza só volta a jogar na terceira rodada, quando joga também diante da Menina Olímpica, no dia 09 de setembro, às 15 horas, no CT Ribamar Bezerra.