Campeonato Cearense Feminino Sub-17 começa com primeira rodada na Arena Romeirão

O pontapé inicial para o primeiro torneio de base de futebol feminino do Estado será dado. Começa neste sábado, 27, a primeira edição do Campeonato Cearense Feminino Sub-17. Na Arena Romeirão, Juasal abre o torneio diante do R4, ambas equipes do Cariri, às 15h30min. Em seguida, na mesma praça esportiva, às 18h15min, Ceará e Fortaleza protagonizam o primeiro Clássico-Rainha da modalidade em Juazeiro do Norte. Ambas as partidas terão transmissão da TV Ceará.

O torcedor interessado em comparecer pode adentrar ao estádio mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível, que pode ser trocado por uma entrada na bilheteria da Arena Romeirão. O arrecadado será destinado ao programa Ceará sem Fome, do Governo do Ceará.

Conheça os times do Cearense Sub-17

O Campeonato Cearense Feminino Sub-17 conta com a participação de seis equipes, divididas em dois grupos regionais. A capital do Estado é representada pelos já tradicionais em torneios femininos: Ceará, Fortaleza e Menina Olímpica no Grupo A, enquanto o Cariri tem como representantes as estreantes AMC, o Juasal e o R4 no Chaveamento B.