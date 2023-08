Floresta vence Ypiranga no Presidente Vargas e deixa zona de rebaixamento da Série C

A equipe cearense volta a campo no domingo, 20, contra o Manaus, em duelo que pode definir a permanência. A partida será disputada na Arena da Amazônia, em Manaus (AM)

A equipe cearense volta a campo no domingo, 20, contra o Manaus, em duelo que pode definir a permanência. A partida será disputada na Arena da Amazônia, em Manaus (AM).

Com a vitória, o Verdão da Vila subiu duas posições, deixando a zona de rebaixamento. Com 19 pontos, registrando quatro vitórias, sete empates e seis derrotas, ocupa a 16ª colocação.

O Floresta venceu o Ypiranga-RS por 2 a 0 nesta segunda-feira, 14, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), pela 17ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Romarinho e Thiago Alagoano marcaram os gols da partida.

O jogo

O confronto marcou a estreia do técnico Matheus Costa no comando do Floresta. Diante do Ypiranga-RS, a equipe cearense apresentou dificuldade de conectar os setores, forçando o jogo pelas laterais. Bem postado, o time gaúcho praticamente anulou o Verdão na etapa inicial, que não conseguiu criar chances de gols.

Na fase ofensiva, o time de Erechim ofereceu perigo a meta defendida por Zé Carlos. Logo no início do 1° tempo, chegou ao gol com Heitor, mas a arbitragem anulou por impedimento. Entre 27 e 30 minutos, o Ypiranga criou três oportunidades, com o goleiro do Floresta sendo protagonista.

Para a etapa decisiva, o Floresta teve mudança de postura: passou a agredir mais o adversário, exigindo a participação do goleiro Edson. Aos 6 minutos, após cruzamento, Heitor cabeceou contra o próprio gol e o arqueiro interceptou. Aos 12, Thiago Alagoano finalizou colocado da entrada da área, mas também parou no camisa 1.

Com as linhas compactadas, a equipe de Matheus Costa impedia o avanço do Ypiranga, que passou a arrematar de fora da área, mas sem obter sucesso nas tentativas. A pressão do Floresta gerou resultado: aos 20 minutos, Romarinho recebeu de Thiago Alagoano, fintou a marcação e finalizou para abrir o marcador no Estádio Presidente Vargas. Antes, o arqueiro Edson havia defendido o arremate de fora da área do Buba.

O resultado favorável deu tranquilidade para a equipe cearense administrar a partida, resistindo aos avanços do Ypiranga, visando sair em contra-ataque para definir o placar. Aos 30 minutos, Romarinho retribuiu o presente, aproveitando a falha defensiva do adversário e servindo Thiago Alagoano, que acertou o canto de Edson, definindo o marcador e assegurando a vitória do Verdão.