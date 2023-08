Ferroviário decide vaga para oitavas da Série D diante do Princesa do Solimões

Neste sábado, 5, o Ferroviário enfrenta o Princesa do Solimões-AM, pelo confronto de volta da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. A ida, na última segunda-feira, 31, em solo amazonense, acabou empatada por 1 a 1. Com isso, uma vitória simples garante o Tubarão da Barra nas oitavas de final do torneio e seguir firme na luta pelo acesso à Série C 2024.

Para o confronto, o técnico Paulinho Kobayashi não contará com o principal jogador do time: Ciel. Artilheiro da temporada com 17 gols, o camisa 99 foi expulso no jogo que aconteceu em Manacapuru, interior do Amazonas. A punição se deu por uma confusão após o apito final partida. No seu lugar, o comandante coral trabalha com vários nomes e possibilidades, mas a tendência é que Kiuan assuma a vaga.

Autor do que evitou o revés na primeira parte, o meia Matheus Lima, comentou o tento e a importância do resultado conquistado: “Foi muito rápido, o lance foi no último minuto, nosso time não deixou de acreditar. Sabemos da nossa responsabilidade, o gol foi importante, nos trouxe empate nos nossos domínios temo que fazer nosso papel”, pontuou.

O Ferrão ainda não sabe o que é perder em 2023. Esse fator credita ao clube o status de favorito no confronto. Além disso, a confiança existe por partes dos jogadores e do treinador. Matheus expôs esse lado de Kobayashi: “Ele sempre passa confiança, falou da nossa entrega e confia no nosso grupo. É importante a invencibilidade. em casa, sabemos do nosso retrospecto e qualidade, temos um jogo difícil, a equipe deles é boa”, ressaltou.



Além do Tubarão da Barra, outros dois cearenses entram em campo neste fim de semana pela Série D. Em jogo realizado no domingo, 6, o Atlético Cearense recebe o Águia de Marabá, no Estádio Domingão, após empatar em 1 a 1 na partida de ida. O jogo acontecerá às 15 horas.

Mais tarde, às 18 horas, o Pacajus visita o Retrô, na Arena Pernambuco. A situação do Cacique, no entanto, não é das mais fáceis. No primeiro jogo, o time cearense perdeu por 2 a 1 e agora precisa reverter a situação.