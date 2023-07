Com transmissão na TV aberta, Campeonato Cearense Feminino Sub-17 inicia em agosto

Primeiro torneio de base do futebol feminino local, o Campeonato Cearense Feminino Sub-17 será realizado entre os meses de agosto e outubro. A Federação Cearense de Futebol (FCF) divulgou a tabela básica e o regulamento do certame, que terá transmissão da TV Ceará em parceria com a Secretaria da Mulher.

A competição se inicia no dia 27 de agosto com Clássico-Rainha entre Ceará e Fortaleza. No mesmo dia, o R4 — que representou o Guarany de Sobral no Brasileirão Feminino A3 — enfrenta o Juasal. Ao todo, o torneio terá seis clubes participantes. Além dos quatro já citados, há ainda o Menina Olímpica e o Movimenta Comunidade.

A primeira fase do torneio é dividida em dois chaveamentos de três times cada, que se enfrentam em partidas de ida e volta. No grupo A, encontram-se Menina Olímpica, Ceará e Fortaleza, enquanto no B estão AMC, Juasal e R4. Os dois melhores de cada chaveamento ao final da primeira fase avançam para as semifinais, também com jogos de ida e volta. A final também seguirá o critério de dois jogos até a taça.

Vice-Governadora do Estado, Jade Romero celebrou a visibilidade que o torneio poderá ter com transmissão da TV Ceará, reforçando a importância de dar mais visibilidade para as mulheres no esporte.

“Estamos muito felizes com a oportunidade de mostrar as nossas atletas em TV aberta. Com certeza essa parceria envolvendo Governo do Estado, Federação Cearense de Futebol, Secretaria das Mulheres, Secretaria do Esporte e TV Ceará vai fomentar o esporte, dar maior visibilidade pro futebol feminino e permitir também que os nossos municípios possam acompanhar um pouco mais do esporte cearense”, falou.

