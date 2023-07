Floresta recebe o Figueirense no PV com foco em subir na tabela da Série C

Verdão da Vila Manoel Sátiro ocupa a 16ª colocação e precisa vencer para se distanciar do Z4 do certame nacional. A bola rola às 20 horas

O Floresta entra em campo na noite desta segunda-feira, 24, com um objetivo claro: conquistar a vitória. Diante do seu torcedor, no Estádio Presidente Vargas, o time alviverde enfrenta o Figueirense em jogo da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C. A bola rola às 20 horas.

A necessidade do resultado positivo frente aos catarinenses se dá pela situação do Verdão na tabela de classificação. Atualmente, a equipe da Vila Manoel Sátiro ocupa a 16ª colocação, ou seja, é o primeiro clube fora do Z4 da Terceirona.

Além da missão de se afastar da “zona da confusão”, o Lobo também quer subir na tabela para poder sonhar com algo maior no certame nacional.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"No futebol você tem que ir jogo a jogo. É uma competição muito achatada. Temos que ir jogo a jogo sempre mirando a parte de cima da tabela”, disse o técnico Sérgio Soares em entrevista exclusiva recente ao programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN.



Com isso, se torna essencial um triunfo nesta segunda-feira. Ciente da situação, a diretoria alviverde comercializa ingressos a partir de 15 reais para o confronto. Na partida, a torcida do Verdão ficará localizada nas cadeiras sociais do PV.

Em campo, o time terá que afastar qualquer risco de tropeço. No último domingo, 16, por exemplo, o Floresta empatava sem gols com o Operário-PR fora de casa até os 42 minutos do segundo tempo e acabou amargando uma derrota.

Até o momento, o Lobo somou 14 pontos em 39 disputados. São treze jogos, três vitórias, cinco empates e cinco derrotas. Na campanha, a equipe marcou nove gols e sofreu treze.

Já o Figueirense, adversário nesta noite, também não vive bom momento na Série C. Com dois pontos a mais que o Verdão, o time de Santa Catarina ocupa a 14ª colocação na tabela.

No último jogo que disputou, assim como o Floresta, o Alvinegro também foi derrotado. Em Recife, a equipe foi superada pelo Náutico por 2 a 1. O resultado negativo marcou a quarta partida consecutiva do Figueira sem vitória na Terceirona: são três empates e uma derrota.

Na campanha geral, o time treinado por Paulo Baier entrou em campo treze vezes, venceu quatro, empatou outras quatro e perdeu cinco.