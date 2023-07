Com estreia do treinador Sérgio Soares, Floresta encara o Remo na Série C

Precisando se recuperar na Série C do Campeonato Brasileiro, o Floresta encara, neste domingo, 2, o Remo pela 11ª rodada da competição. O jogo será no Estádio Presidente Vargas (PV), às 19 horas. Atualmente, o Verdão da Vila é o 19º do torneio, dentro da zona de rebaixamento, com 10 pontos conquistados.

O confronto contra o time paraense será a estreia do técnico Sérgio Soares. O comandante foi anunciado pelo Lobo na última terça-feira, 27, e já comandou treino na Vila Manoel Sátiro. O treinador possui experiência e já teve passagem no futebol cearense em duas oportunidades, ambas pelo Ceará, em 2014 e 2016.

E os desafios à frente da equipe alviverde serão enormes. Após um começo promissor, chegando a ficar quatro jogos sem perder, o clube estagnou no certame e entrou na zona de rebaixamento. Diante do Brusque-SC, no último dia 24 de junho, o escrete alviverde saiu derrotado por 2 a 0. Na ocasião, o comando ainda era do interino Fernando Alves, que substituiu Gerson Gusmão que acabou saindo para o Caxias.

O atacante Thiago Alagoano, recém-contratado, comentou sobre o momento do clube. “Estamos cientes dos objetivos do Floresta na Série C, necessitamos trabalhar mais fortes, entre si existe a cobrança para qualificação de cada companheiro e o principal: precisamos pontuar para se afastar de vez da parte inferior da tabela. O nosso grupo é qualificado."

O jogador ficou de fora contra os catarinenses, porém, estará à disposição frente ao Leão Azul. Thiago não escondeu a expectativa para entrar em campo. "Fiquei de fora da última rodada diante do Brusque, pois cheguei em meio à preparação e tive que aperfeiçoar algumas valências. Com a semana cheia, estou me doando ao máximo para estar a disposição e se Deus quiser, iniciar mais uma trajetória positiva, desta vez, honrando a camisa do Floresta. Sempre tem aquela ansiedade básica, mas estou entusiasmado para lutar e ajudar meus companheiros”, pontuou o jogador.

Adversário do Verdão, o Remo defende uma série invicta de seis jogos na Terceira Divisão. Nesse período, três vitórias e três empates. Na tabela, é o 13º, com 12 pontos.