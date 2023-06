Ex-Ceará, Sérgio Soares é o novo técnico do Floresta

O Floresta anunciou nesta terça-feira, 27, a contratação do técnico Sérgio Soares para o restante da temporada 2023. O treinador irá comandar o Lobo da Vila Manuel na Série C do Brasileirão e já estreia na beira do gramado neste domingo, 2, quando a equipe enfrenta o Remo-PA, às 19 horas, no estádio Presidente Vargas (PV).

Além de Sérgio Soares, também chegam ao Verdão da Vila o auxiliar técnico Denys Facincani e o preparador físico Kaio Soares.

Na 18° colocação, o Floresta soma dez pontos após dez jogos disputados no certame nacional. Foram duas vitórias, quatro empates e quatro derrotas até aqui, com oito gols marcados e 12 tomados.

Conheça Sérgio Soares, novo treinador do Floresta

A carreira de Sérgio Soares iniciou no Santo André/SP e conta com passagens por Juventus/SP, Ponte Preta/SP, Athlético/PR, Cerezo Osaka do Japão, Ceará, Bahia/BA, São Bernardo/SP, Goiás/GO, Londrina/PR, Ferroviária/SP, Portuguesa/SP e seu último clube, o Altos/PI.

Dono de um currículo repleto de conquistas, o comandante alviverde carrega títulos em sua carreira como Copa do Brasil com o Santo André. Ele também conquistou o tetracampeonato cearense com o Ceará, em 2014, o Baiano com o Bahia em 2015 e o Campeonato Paulista da Série A2 na Portuguesa/SP, devolvendo o clube à elite depois de sete anos.