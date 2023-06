Com Ceará e Fortaleza, reunião da LFF alinha detalhes para aporte de R$ 2,3 bilhões

Os presidente do Vovô e Leão participaram do encontro para definir os últimos detalhes visando assinatura do documento que garante o aporte bilionário aos clubes que fazem parte da Liga Forte Futebol

Uma reunião entre clubes e a Liga Forte Futebol (LFF) aconteceu nesta sexta-feira, 16, com o intuito de debater assuntos de ordem interna e, também, avaliar os termos do acordo de investimento entre os membros da LFF e os investidores, Life Capital Partners e a Serengeti. O aporte é de R$ 2.3 bilhões de reais aos clubes e conta com margem para aumento.

As negociações em torno do investimento ocorrem desde o dia 6 de fevereiro deste ano, quando os clubes membros da Liga Forte assinaram um term sheet, documento que cria as bases da negociação, o que pode ou não ser feito e onde o dinheiro será investido, por exemplo.

Na reunião desta sexta, onde João Paulo, presidente do Ceará, e Marcelo Paz, mandatário do Fortaleza, estiveram presentes, assim como dirigentes de outras equipes que compõem a LFF, os termos foram discutidos com maior objetividade para que o acerto aconteça em definitivo.

Com o documento em mãos, os clubes terão os próximos dias para uma análise final e, deliberando a aprovação, assinar o acordo de investimento. A concretização levará um aporte de R$ 2,3 bilhões de reais somente para os times que já fazem parte da LFF. Conforme já acordado com o investidor, este valor poderá ser ainda maior, totalizando R$ 4,85 bilhões caso ocorra a adesão de outros clubes de Séries A e B.



O montante de R$ 2,3 bilhões será dividido entre os 26 clubes que fazem parte da LFF, sendo nove da Série A, 11 da Série B e cinco da Série C. Os critérios para a divisão dos valores aconteceram sob a justificativa de audiência e desempenho no Brasileirão da Série A desde a criação do campeonato de pontos corridos, em 2003. Veja a lista dos times participantes:

Série A: Fortaleza , Athletico-PR, Atlético-MG, América-MG, Coritiba, Cuiabá, Fluminense, Goiás e Internacional.

, Athletico-PR, Atlético-MG, América-MG, Coritiba, Cuiabá, Fluminense, Goiás e Internacional. Série B: Ceará , Sport, Criciúma, CRB, Chapecoense, Tombense, Vila Nova, Londrina, ABC, Avaí e Juventude.

, Sport, Criciúma, CRB, Chapecoense, Tombense, Vila Nova, Londrina, ABC, Avaí e Juventude. Série C: Brusque, Náutico, Operário, Figueirense e CSA.



Quanto Ceará e Fortaleza vão receber?

Integrantes da Liga Forte, Ceará e Fortaleza aparecem com relevância entre os clubes. Na divisão dos valores, a dupla cearense figura entre os 10 times que receberão as maiores cifras, em torno de R$ 118 milhões para cada um. O Internacional, com R$ 218 milhões, seguido pelo Atlético-MG, com R$ 217 milhões, dominam o topo da lista.