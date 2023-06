Jogadoras de Ceará e Fortaleza são convocadas para seleção feminina sub-17

Atletas devem se apresentar no dia 28 de junho na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, e irão ficar em treinamento até o dia 9 de julho

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quinta-feira, 15, a lista de jogadoras convocadas para a seleção brasileira feminina Sub-17. Tanto Ceará quando Fortaleza tiveram atletas chamadas pela técnica Simone Jatobá.

Do lado do Vovô, a zagueira Maria Fernanda Rocha irá representar a amarelinha. Do lado das Leoas, a lateral-esquerda Mirela Rodrigues foi a convocada. Ambas as atletas estão livres de agenda com os clubes, já que os dois times finalizaram suas respectivas participações nos Brasileirões Femininos A1 e A2.

As jogadoras devem se apresentar no dia 28 de junho na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Elas irão ficar em treinamento até o dia 9 de julho.