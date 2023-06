Floresta recebe o São Bernardo no PV e busca voltar a vencer na Série C

Há quatro jogos sem vencer, Lobo da VIla Manoel Sátiro entra em campo diante do clube paulista almejando três pontos na Série C

O Floresta enfrenta o São Bernardo-SP na noite desta quinta-feira, 8, em mais um jogo importante pelo Campeonato Brasileiro Série C. A partida, válida pela sétima rodada da competição nacional, será disputada no Estádio Presidente Vargas e terá início às 18h30min.

Em fase complicada na temporada, o time alviverde não conquista uma vitória há quatro jogos. A última vez em que a equipe triunfou foi no dia 6 de maio, quando bateu o Volta Redonda-RJ por 2 a 1. Este, inclusive, foi o único triunfo do Verdão na Terceirona.

Portanto, para afastar o momento ruim, o foco principal no duelo desta quinta é somar os três pontos. Para isso, o Lobo da Vila Manoel Sátiro conta com o apoio da torcida. Na terça-feira, 6, o time anunciou a venda de ingressos para o confronto. Os bilhetes comercializados custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).



Atualmente, o clube ocupa a 18ª colocação, com seis pontos conquistados. Em seis jogos, venceu apenas um, empatou três e perdeu outros dois. A um ponto de sair do Z-4, o elenco alviverde quer vencer na noite de hoje para projetar objetivos maiores no torneio. Para isso, será necessário esforço de todos.

"No futebol existem apenas três resultados, e o que todos desejam é a vitória, isso é fato. A equipe está concentrada e iniciou a semana sabendo do esforço a mais que será necessário para os jogos na Série C. Não temos adversários fáceis, todos são difíceis. Necessitamos de tranquilidade para buscar a vitória diante do São Bernardo", comentou o volante Matheus Roldan.

Já o São Bernardo vive situação completamente distinta. Líder da Série C, a equipe paulista somou 15 dos 18 pontos até o momento. São cinco vitórias e uma derrota na competição nacional. O único revés do time do interior paulista ocorreu na quinta rodada, justamente contra um clube nordestino, o CSA. Na ocasião, as equipes se enfrentaram em Maceió e o Azulão triunfou por 1 a 0.

Sem desfalques, o técnico Gerson Gusmão teve dois dias de treinamento para a partida diante do líder da Série C. A preparação foi finalizada na tarde desta quarta-feira, 7, no CT Felipe Santiago, casa do Verdão da Vila.