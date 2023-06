Ferroviário goleia Parnahyba por 6 a 0 e segue com 100% de aproveitamento na Série D

Com a vitória, o Tubarão da Barra segue com 100% de aproveitamento na Série D e é o único time entre todas divisões do Brasileirão que não sofreu gol

O Ferroviário segue implacável na Série D do Brasileiro. De forma soberana, o Tubarão da Barra goleou o Parnahyba-PI por 6 a 0, no Presidente Vargas, com gols de Deizinho e Vinícius Paulista, e segue com 100% de aproveitamento na quarta divisão nacional, com seis vitórias em seis jogos. O triunfo fez o Coral chegar ao 18º ponto no torneio, o que representa a liderança isolada do Grupo A2.

O time comandado por Paulinho Kobayashi não deu chances ao Parnahyba, que entrou em campo determinado a quebrar a invencibilidade coral. Segundo colocado da chave, o time piauiense viu as esperanças desmoronarem quando Deizinho, aos 20 minutos, e Vinícius Paulista, aos 29, balançaram as redes e encaminharam o triunfo cearense logo no primeiro tempo. Lincoln, Lima, Wesley e Matheus Silva fecharam o placar na etapa final do duelo.

A goleada, além de evidenciar a ótima fase ofensiva do Tubarão, também reforçou a força do sistema defensivo, que mais uma vez terminou um jogo sem ser vazado. O Ferroviário, inclusive, é o único time entre todas as quatro divisões do Brasileirão (Série A, B, C e D) que não sofreu nenhum gol — marca que precisa ser exaltada e valorizada.

Atlético-CE e Iguatu também jogaram

O Atlético-CE conquistou um empate amargo contra o Cordino, no Estádio Leandro Silva, em Barra do Corda, no Maranhão. Isso porque o Águia da Precabura vencia o jogo por 2 a 1 até a reta final do segundo tempo, mas acabou sofrendo um gol aos 40 minutos, o que frustrou as expectativas por uma vitória fora de casa.

Apesar do resultado, o ponto obtido pelo Atlético-CE representou um pequeno salto na tabela: do sexto lugar, a Águia, que figura no mesmo grupo do Ferroviário, subiu para quarto. A colocação, entretanto, pode sofrer mudanças, já que outros quatro clubes ainda possuem jogo a cumprir na rodada.

O Iguatu afastou a má fase e venceu com segurança o Campinense por 3 a 1, com gols de Murilo Cavalcante, Tiaguinho e Gleidson no Morenão. A vitória trouxe um enorme alívio para o Azulão, que chegou aos seis pontos e saiu da lanterna do Grupo A3. Antes do triunfo sobre o time paraibano, o clube cearense acumulava três derrotas seguidas, sequência que elevou a pressão da equipe.